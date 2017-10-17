〈北部〉大溪游記百年油飯 今吹熄燈號

2017-10-17

曾獲三代技藝薪傳獎

〔記者李容萍／大溪報導〕曾獲「三代技藝薪傳獎」、位於大溪老城區的大溪游記百年油飯，目前由第四代游志成、彭瑞琴夫婦經營著祖傳口味，日前店家張貼公告，店面營業只到今天就要暫時熄燈，未來只接新娘米糕、彌月油飯等大筆禮盒訂單，讓許多熟客相當不捨；游志成夫婦決定半退休之餘，也期待未來有一天能由下一代接手，讓游記百年油飯能在大溪老街再度飄香。

大溪游記百年油飯創立於一八六二年，第一代當時挑著扁擔沿街叫賣，至今已走過一百多個年頭。近年來，大溪老街變身為遊客的熱門景點，老字號油飯生意興隆，也是許多大溪居民婚嫁、彌月的鹹香記憶；第三代手藝精湛的九十二歲阿嬤游葉素，因數十年來照顧鄰居的胃、用愛家的心傳承台灣婚嫁禮俗文化，一九九五年曾獲內政部頒發「三代技藝薪傳獎」。

自幼經常幫忙烹煮油飯的游志成，是游葉素的二兒子，六十歲的他，已經接手家族事業卅一年，為了讓自家油飯吃起來不會過於軟爛，口感粒粒分明不油膩，他和妻子堅持用木桶蒸米、手工攪拌，經常清晨五、六點起床備料，一天忙下來，回到家已經八、九點，夫婦倆對於能傳承家族的美食引以為傲，也從不喊苦。

游志成說，兩個女兒終究要嫁人，唯一的兒子目前在新竹科學園區的台積電上班，考量年紀大了、體力不堪負荷，九月貼出將於十月七日暫停營業的公告，但在老顧客要求下，順延營業至今天最後一天，夫婦倆很感謝許多老顧客一直以來的支持，由於也會烹調油飯的兒子提議再給他一點時間，或許再過幾年，百年油飯就會在原址重新開張。