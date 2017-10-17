〈北部〉三星蔥倒伏 蔥農忙噴藥殺菌

2017-10-17

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣受「卡努」颱風外圍環流影響，從上週五開始降下豪大雨，昨宜蘭縣天氣終於放晴，但宜蘭三星蔥仍不敵豪雨，部分蔥田出現倒伏，有蔥農怕青蔥含水量過高，又碰太陽曝曬導致腐爛，昨一早開始噴藥殺菌。蔥農感嘆，今年七月碰到颱風，十月又碰豪雨，「今年種蔥日子真的很難過！」

宜蘭縣三星蔥農今年才逢「尼莎」颱風侵擾，災損超過千萬，原本蔥農期待災後復種青蔥，已接近採收期，可稍解今年損失，無奈又在近日碰到豪雨，蔥農宛如在洗三溫暖。

根據中央氣象局統計，三星鄉十四、十五日兩天累計雨量達一九二點五釐米，可觀雨量造成田間積水。

昨三星蔥產區就有蔥農怕青蔥泡水過久，引起根部腐爛，一大早就趕忙噴藥殺菌，但仍不敵豔陽，部分蔥田已見青蔥出現水傷，陸續倒伏、斷折。

張姓蔥農說，青蔥最怕豪雨過後放晴所造成的「軟腐病」，如昨早採收的青蔥，蔥白有些葉片已出現水傷，開始軟爛，只能趕緊清洗、晾乾，盡量減少損失。

根據台北市果菜市場拍賣價格，十五日三星蔥每公斤拍賣均價約一五○元，但其餘中南部產區未受影響，三星地區農會指出，預估蔥價應不會有大漲空間。

宜蘭縣府農業處表示，這次豪雨農業受災區集中在壯圍鄉及宜蘭市，初估農損金額約七十七萬，其中，青蔥農損約五十二萬，其他則是玉米、花生、白菜、芋頭、番茄等作物。