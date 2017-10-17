〈北部〉瑞港公路又坍 瑞穗鄉災害準備金見底

2017-10-17

〔記者花孟璟／花蓮報導〕颱風外圍環流為東臺灣帶來豪雨，聯繫東海岸、花東縱谷的花六十四線瑞港公路多處坍方落石，由於僅鄉道等級，加上此次雨災其他零星搶修，瑞穗鄉公所全年一百五十萬元的災害準備金已見底，目前部份路段坍塌只能單線雙向通車。

由於週末又有颱風要來，擔心外圍環流又帶來雨勢，鄉長陳進光說，將加速完成道路整修，並向縣府核備，下次颱風再來就得跟縣府求救。

橫越海岸山脈的花六十四線瑞港公路，每年颱風豪雨過後都會坍方，去年十月豪雨又導致公路十多處坍方受損，九點五公里處的奇美部落還因道路中斷成為孤島。

當時政院東服中心執行長許傳盛、縣長傅崐萁、立委徐榛蔚到場現勘、議員哭著下跪：而立委徐榛蔚還帶著「瑞港公路的石頭」去立法院「哭請中央接管瑞港公路」；惟因瑞港公路線型及等級都不到省道規格，最後不了了之。

在行政院東服中心、立委蕭美琴協助爭取經費下，共核定二千萬元災修經費，今年四、五月動工，拜今年颱風「碰到花蓮就轉彎」，瑞港公路今年夏天「很平安」，各處路基也都完成補強。

上週末連續三天豪雨形同「工程驗收」，鄉長陳進光說，新做的路基補強都有通過考驗，沒有形成新的滑落，而四點五Ｋ上邊坡因為地質破碎又有野溪，去年跟今年山壁都有崩落土石，前天還一連崩塌二次，前天早上才清完、晚間又崩，到昨天都還在清理路面土石。

而五點三Ｋ處去年路基滑落十多公尺形成「天坑」，工程則因變更設計，是唯一尚未完工的災修工程，這次碰到豪雨「又坍了」，只剩單線可通車。陳進光說，瑞港公路連「縣道」都不是，仍是「鄉道」等級，瑞穗鄉境內十幾條鄉道「最會壞的就是瑞港公路」，但鄉公所每年編列的災害準備金只有一百五十萬元，這次豪雨過後，災害準備金也就見底。