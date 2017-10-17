〈北部〉台九線逢雨淹 初判鐵道土堤惹禍

2017-10-17

〔記者王錦義／花蓮報導〕連日豪雨肆虐花蓮，累積最大雨量為富里鄉六十石山的九百多毫米，萬榮鄉太安也有八百多毫米，造成道路積水、坍方頻傳，行政院東部聯合服務中心執行長許傳盛一連二天前往各處勘災。他說，針對豪雨造成花東兩縣公路等災損，將請中央全力協助災修工程。

東服中心允協調解決沉痾

豪雨造成省道台九線玉里鎮酸柑媽祖宮前的三岔路口、水淹半個汽車輪胎高。縣議員王燕美說，該路段做過排水溝，但每逢大雨必淹水，台九線被大水淹過「車道變河道」，希望找出淹水成因以徹底解決。許傳盛說，目前初步了解，淹水原因是鐵道土堤阻擋山坡雨水，導致雨水全匯集到單一排水出口，解決方案需協調鐵路、公路、水保局、鎮公所等中央、地方單位集思廣益，希望共同解決長年沉痾。

台11甲線坍 拚今完成單線路基

省道台十一甲線十點五公里處，亦即光豐公路豐濱鄉翠谷土地公廟附近，連日豪雨造成雙線路基流失。許傳盛對路基流失十幾公尺到土地公廟門口就停了，嘖嘖稱奇。他說，公路局先借道土地公廟中庭廣場讓車輛單線通車，並由公路總局第四工程處花蓮工務段連夜搶修，希望今天中午前先完成單線的路基，方便居民進出。

另外，省道台二十三線台東段二十點九公里處路基下陷，最快明日搶通。公路總局第四區養護工程處指出，花蓮玉里工務段將配合封閉台二十三線十六公里處的路段，封路管制點位於豐南部落東端，管制時間預計到明日下午五點，管制期間替代道路建議改走台三十線玉長公路。

許傳盛說，感謝第一線搶修人員在大雨中堅守崗位，針對豪雨造成花東兩縣災損，不僅各相關單位第一時間立刻緊急處置，災後中央政府也將全力提供各項修復工程等協助，也希望地方政府盡速彙整轄區受災狀況。