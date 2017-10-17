〈北部〉11處再生能源點奏功 苗縣鼓勵種電

2017-10-17

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣政府推動再生能源計畫，全縣選出十一處再生能源設置示範點，創電有成。苗栗縣政府工商發展處長黃智群指出，目前設太陽能板一百坪，每月可賣電給台電公司，收入四萬元，這十一處示範點開放參觀，讓一般民眾都能有機會體驗再生能源的好處與利多。

黃智群指出，苗縣府自一○三年起積極輔導綠色產業發展，其中包含陽光公舍標租種電計劃、風力發電設置、智慧節電計畫等方案，執行成果豐碩。三年來太陽能設置總裝置容量計二十百萬瓦，風力發電設置總裝置容量計一二八百萬瓦。

黃智群說，苗栗縣公有房舍屋頂施設太陽能板已有四十八處，年底再完成十九處，發電量五點三百萬瓦，目前發電收入六百三十三萬，明年起將增加為六百九十三萬元。

他說，這次執行再生能源設置示範點遴選，是依據今年度再生能源設置場域的總設置容量大小、景點特色等，遴選出十一處做為全縣具特色的模範點並開放參觀。

這十一處分別為帝禕工業公司、瑞士商格蘭富公司、大湖鄉泉銘行館、頭份市頭份國小、通霄鎮城中國小、公館鄉仁愛國民小學、國立苗栗高中、頭份市建國國小、苑裡鎮客庄國民小學、後龍鎮新港國民中小學、苗栗縣政府第一辦公大樓。

苗縣府昨天舉辦再生能源成果發表，苗栗縣長徐耀昌指出，縣府舉辦再生能源成果發表會及頒獎表揚示範點，盼透過「標竿學習」鼓勵企業和民眾加入節能減碳行列，設置再生能源，一起維護苗栗的好山好水。

黃智群指出，苗栗縣民宅屋頂「種電」尚有很多發展空間，盼住戶考慮多「種電」，既可隔熱，又可創電賣給台電，省了荷包，又有收入，一舉數得。