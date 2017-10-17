〈北部〉住宅火災警報器 安裝率僅3成1

2017-10-17

〔記者陳昀／桃園報導〕市府消防局昨天到議會工作報告，住宅火災警報器（簡稱住警器）仍是許多關切焦點，議員指出，全市需要安裝住宅火災警報器的住宅約有三十一．四萬多戶，但只有九萬多戶安裝，安裝率僅三十一．二五％，要達百分之百需五千五百萬元經費，明年卻只編列八百萬元，明顯不足；消防局長胡英達答詢說，明、後年都編列八百萬元預算，預計後年底安裝率衝到五十％，但仍鼓勵市民自費安裝。

胡英達表示，六樓（含）以上住宅需要裝設自動警報器，五樓（含）以下的住宅建議裝設住警器，消防局今年原本編列二百萬元購買住警器、消防署補助四十一．五萬元，但市長鄭文燦指示動用第二預備金八百萬元及地方基層補助款一千萬元，總經費二○四一．五萬元，提高安裝率。

他說，消防人員會到府免費安裝住宅火災警報器，以中低收入戶、獨居長者、身心障礙等弱勢家庭及狹小巷弄或起火戶周邊優先。

議員籲增編預算加速推廣

市議員謝彰文、范綱祥、游吾和、黃敬平等人都關切安裝進度，要求消防局增編預算加速推廣，並希望針對新建、新增建物強制安裝，范綱祥直言，若要達到全市安裝率百分之百需五千五百萬元經費，消防局明年卻只編列八百萬元，根本是「還沒考試就準備被當掉！」

新建物強制安裝 將研議

消防局回應說，會努力爭取預算，但鼓勵市民自費安裝，不要完全依賴補助，目前全市十三區都有示範社區，會不定期舉辦宣導活動，在預算有限下推廣，胡英達也答允與建管處研議相關辦法，要求新建物安裝。