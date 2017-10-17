〈北部〉桃園市政大樓是否遷建 3年內決定

2017-10-17

〔記者陳昀／桃園報導〕市政府辦公大樓空間不足，部分局處分散在市府園區外，市府秘書處昨天在市議會工作報告時，多名議員輪番質詢如此造成民眾洽公不便；市府秘書處長顏子傑表示，市府大樓辦公空間確實不足，目前有在青埔地區、舊司法園區興建新大樓及在目前的市府園區再找其他空間等選項，將著手評估，三年內會做出決策。

5局處在外辦公 民眾常撲空

市議員林正峰、劉茂群質詢說，市府大樓廳舍嚴重不足，不能集中辦公影響效率，且許多局處分散在市府大樓外，又沒有適當的宣導和指引，讓許多市民跑到市府大樓而撲空，而且在外的廳舍還得另花租金，應該儘速解決；市議員吳宗憲更要求直接說出現有方案。

顏子傑表示，市府有五個單位在外租賃辦公廳舍，分別為經濟發展局商業發展科、勞動檢查處、環境保護局（環境永續科、環境清潔稽查大隊）、水務局及建築管理處的部分科室。他說，六都當中平均都有五至七個不等的局處在園區外設置，秘書處將就各項方案整體評估後再作決定。

設第二行政中心 市府將評估

顏子傑說，舊司法園區預計一○九年遷往中路的新司法園區，目前桃園律師公會及部分法界人士爭取將該舊司法園區設置高等法院桃園分院，若爭取不成，待地方法院遷走，市府就會收回土地，爭取建物無價撥用，可評估此處是否可做為第二行政中心。

是否搬遷 議員贊成、反對都有

林正峰直言反對市府搬遷，他認為，市府園區內的市府警察局、桃園區公所其實可以遷走，市府大樓正後方的前桃園市民代表會也可以重新規劃使用，甚至可將市府大樓加高樓層，都會比遷建理想，而若將舊司法園區改為第二行政中心，則勉強可以接受。

吳宗憲表示，市長鄭文燦在青埔地區規劃許多大型建設，若能將市府搬遷到青埔，必能帶動青埔起飛，而且青埔腹地大，又有高鐵、機場捷運等交通設施，眼光放遠的話，確實是很適合的地點。