〈中部〉台糖商業區開發 最快明年初招商

2017-10-17

7.7公頃土地 設定地上權方式開發

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市東區台中糖廠區段徵收工程已在去年完成，台糖公司分配到七．七公頃商業區土地，將以設定地上權方式開發，十六日舉行招商說明會，吸引約六十多家潛在投資廠商參加，廠商建議延長契約時間、適當調整權利金。台糖中彰區處表示，該處總投資金額達五百億至八百億元，順利的話，明年初可公告招商。

台中糖廠區段徵收範圍達廿二公頃，台糖早期規劃做為大型購物中心，但開發商爆發財務問題，基地開挖後就停工，開發計畫最後終止。該處因此停擺十多年，開挖的地下室因湧出地下水而成為大水池。市府為解決當地開發問題，二○一三年辦理台中糖廠區段徵收工程，去年三月完工，大水池規劃為生態池及湖濱生態園區，新建國市場也在去年九月搬遷至該處。

招商說明 廠商建議延長契約期限

台糖中彰區處經理曾吉松表示，這次辦理招商的七．七公頃商業區土地，共劃分為五個區塊，採取分期分區開發原則，不限單一區塊或組合開發，並採設定地上權方式，期限為卅年，可續約二次，累計最長達五十年；這五筆土地可做為百貨、購物中心、商辦大樓、餐飲、旅宿業等，初步估計總投資金額在五百億至八百億元間。

昨天招商說明會吸引土地開發、建設公司、百貨、量販店等六十多家廠商參與。有廠商表示，設定公部門地上權期限都是五十年起跳，台糖最長卻只有五十年，對於想要永續經營、大規模投資的廠商來說，誘因不大，建議延長契約期限；另外，開發廠商必須支付地租與權利金，台糖開出的權利金稍微高了一些，希望能適當調整。

廠商也說，興建建築物必須通過都委會審查及環評，行政程序曠日廢時，建議開發期間與營運期間的地租應以不同標準計算，減輕廠商在興建期間的負擔。

曾吉松表示，這次說明會是調查廠商意願，並收集廠商意見，據此修正招商計畫後，預計十二月提報董事會審查，審查通過將在明年初公告招商。