〈中部〉粉筆灰害失明 施金順當按摩師摸索世界

2017-10-17

〔記者陳冠備／彰化報導〕三十九歲視障按摩師施金順，每天熟練地從彰化縣大村火車站搭火車到台中，再轉搭公車到台中市大里區按摩店工作，還能煮飯菜給父母吃，在前往醫院就診時，醫院志工阿姨發現，施金順並非先天失明，而是二十五年前疑似因被板擦打中眼睛，大量粉筆灰跑進眼睛、又用水沖洗卻灼熱刺痛，就醫時又未說明，到眼科治療二個月無效後轉大醫院開刀，卻只能看到光亮和形狀，直到十三年後視力完全退化，被醫師宣告全盲。

金庸小說「鹿鼎記」中描述天地會總舵主陳近南，在一次埋伏中，眼睛遭灑石灰，後來用菜油洗眼睛，才保住雙眼，現實中，施金順卻沒這麼幸運，他回想被板擦擊中後，粉筆灰跑進眼睛，當時他不加思索就跑去水龍頭用水清洗，結果眼睛又刺又熱，視力越來越模糊。

施金順說，因先前眼睛有發炎情況，到診所洗眼睛治好之後，卻又被滿是粉筆灰的板擦擊中雙眼，原以為用水沖洗會好轉，沒想到更刺痛、灼熱，就醫時也沒有對醫師詳細說明狀況，等到開刀治療為時已晚，多年後他在廣播聽到鹿鼎記的橋段，才驚覺當時不應該用水清洗，或許眼睛還有會救。

眼科醫生說，早期粉筆灰可能含有生石灰成分，遇水後產生熱，會灼傷眼球與眼角膜，目前粉筆灰沒有生石灰成分，不會有這方面的疑慮。

施金順表示，雙眼受傷時，每天都紅腫畏光，必須低著頭斜眼看黑板，老師誤認他在打瞌睡，開刀後幾乎看不見，只好休學，他一度把自己關在家中五年，誰找他都不出門，直到迷上無線電，聽筒傳來的聲音，重燃起他對世界的好奇，開始與朋友逛街、釣魚，後來再接觸愛盲基金會學習按摩技術，現在每天都搭火車去台中工作，雖然每個月只賺一萬多元，卻不斷從顧客身上汲取生命智慧，生活過得豐富充實。