〈中部〉進出受管制 中興高中︰明年茶博不要來

2017-10-17

商機成長 攤商、茶農盼照原地

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投茶博會前日結束，南投縣府統計九天茶葉等產品營業額六千萬元，成長廿五％，攤商和茶農都希望明年照樣在中興新村舉辦茶博會，縣府傾向尊重，惟位在茶博區內的國立中興高中師生和家長則希望茶博會換地方舉辦，副縣長陳正昇回應，師生進出和家長接送可檢討改善，明年籌備會議將請校方參加提出其需求。

南投世界茶業博覽會從七日到十五日共九天活動中，有六天的假日帶來遊客比往年多，南投縣府從各攤商回報的營業數字，統計九天總營業額約六千萬元，比去年的四千多萬元，成長了四分之一。

由於今年的茶博集中在中興會堂周邊，方便遊客遊逛，但也因遊客集中在該區域，交通管制就更加嚴格，而位在管制區內，與茶博入口相距數十公尺的中興高中，師生和家長則大感不便，甚至有家長前日在地方臉書社團ＰＯ文，指高三學生快學測了，茶博會影響學生上課，難道不能移到其他地方辦嗎？

校方其實對實施交管，家長接送孩子及教職員進出變得不方便情況，及學生無法使用中興大操場運動，頗有微詞。

「明年的茶博會能移到別的地方嗎？」，面對有中興高中家長的遷移茶博地點的意見，南投縣副縣長陳正昇表示，縣府今年就想改變地點，但茶農和攤商都認為中興新村停車較容易，外地客也熟悉該地點，已要求明年仍在中興新村，因此明年傾向留在原地。

檢討改善 明年請校方參與籌備

陳正昇也說，中興高中位在中興會堂旁，的確較會受到影響，此次在茶博檢討會將提出改善方式，例如可在環山路規畫家長接送區，教職員進出只要出示服務證明就可開車進入管制區。明年開籌備會時將邀校方參加，提出該校需求，大家溝通後討論出最好的做法。