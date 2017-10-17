〈中部〉番路柿子熟了 週末邀客品嚐

2017-10-17

〔記者曾迺強／番路報導〕嘉義縣番路鄉產銷俗稱水柿的「牛心柿」，種植面積四百公頃，產量占全國七成五，進入採收季，農民卻嘆受到七月冰雹災害影響，產量減五成，價格較往年貴一成，番路公所與農會本週末起辦四場柿子節活動，行銷柿子與農特產品並邀國人來番路遊憩。

7月冰雹打傷 減產5成價微漲

番路鄉柿農江火炎說，番路、竹崎等地七月十九日下午下冰雹，正逢結果期的牛心柿果皮被打傷，果粒出現被「雹打」後的黑斑或破皮，自家二公頃果園受損一半，不少果粒賣相不佳，只能淪為次級品或丟棄，跟他一樣處境的農民心在淌血；柿子產量少，價格比去年同期微幅上揚，目前產地每公斤三級批發價為十五、七、四元。

嘉縣府農業處農務科長李秋瑩說，番路鄉這次冰雹受災柿園二○四．九公頃，依農業天然災害救助辦法，發放近一千二百三十萬元救助金，是民國一○二年以來災損最嚴重的一次。

番路公所二十一與二十二日在半天岩紫雲寺、農會於二十八及二十九日在農會飲冰柿茶集斜對面廣場，分別舉辦「玩番樂柿多︱番路鄉柿子節」、「悠遊番路︱柿季茶鄉」，邀民眾來試吃柿子、欣賞歌唱演出，還可免費品嘗柿子創意料理。

番路鄉長林清根說，柿子維生素A、C含量比蘋果還多，營養價值高，今年逢閏月，產季可延至十二月上旬，廿一、廿二日上午九點起，安排接駁車來往公所與紫雲寺之間，民眾可多加利用；番路農會總幹事李啟三說，農會開發柿子冰淇淋、冰棒、脆片及柿葉茶等，邀請民眾品嘗、選購。