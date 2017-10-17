〈中部〉雲林明年歲入預算近3百億 逾半靠補助

2017-10-17

〔記者林國賢／雲林報導〕雲林縣政府明年度總預算出爐，歲出二九二億八二二四萬六千元，歲入二九六億九二二四萬六千元，年增三．四八％及三．五％，但自主財源僅佔歲出預算四成三，其他仍需仰賴中央補助。

自主財源僅43％ 財政依舊困絀

縣府秘書長黃玉霜表示，縣府潛在負債約二百五十億元，財政依舊困絀，縣府除持續推動各項財改計畫外，也會積極爭取前瞻基礎建設經費，與中央合作落實照顧偏鄉城鎮基礎建設。

黃玉霜指出，目前縣府已爭取八億多元前瞻競爭型計畫經費，因總預算在八月時就啟動編列，所以都未列入總預算，將等經費核撥再提追加預算或墊付案尋求議會支持。

縣府財主單位指出，雲林縣明年度總預算歲入二九六億九千二千多萬元，其中自主財源約一二八億一千四百多萬，僅佔四十三．一六％，又以稅課收入一一一億二千五百多萬為最大收入來源，佔三成七。

財主單位指出，與十年前比較，歲入預算約成長二成七，其中稅課收入成長二成四、補助及協助收入同樣成長二成四，但罰鍰與賠償收入則減少三成二。

另外，歲入預算財源還是仰賴中央補助，一六八億八千七百多萬元，佔五十六％。

歲出方面，仍以教育科學文化支出比例最大，約佔總預算三成，其次是經濟發展支出約佔二成八，社會福利支出則佔一成二，另外，退休撫卹支出也佔一成一。

黃玉霜說，解決財政困絀窘境，縣府推動三年財改計畫今年到期，一○四、一○五年連續二年歲出、歲入都出現賸餘一億三千多萬及二億一千多萬，成效良好，雖財改計畫到期，縣府仍會持續撙節開支、開拓財源。