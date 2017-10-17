〈中部〉違章廠合法化 電鍍專區開始登記

2017-10-17

〔記者劉曉欣／彰化報導〕中央政府宣布要對農地違建工廠施展鐵腕後，彰濱工業區第三期電鍍專區土地登記作業從昨天開始起跑；彰化縣政府建設處副處長劉玉平表示，違建工廠一旦進入電鍍專區營運，將有效降低土地違規使用比例，對環境有正面效應！

第三期作業起跑 有助提升品質

彰濱工業區服務中心主任丘慶智強調，電鍍一期約有三十七家廠商進駐，其中八成業者都是縣內電鍍廠進駐，台灣電鍍業者以代工為主，良率決定訂單與獲利，只要進入電鍍專區，就是取得合法身份，加上電鍍污水獲得專業處理，產品良率提升，品質穩定，也容易通過歐盟訂單的品質門檻。

丘慶智表示，業者只要進駐電鍍專區，基於有效管理下，原有的廠房大多不再運作，有的管理經營良好，還有擴廠準備。

彰濱工業區電鍍專區第一期、第二期都位於鹿港區，第一期面積約二十公頃，第二期約為二十一公頃，總計約為四十一公頃，共賣給一一三家業者，依規定在交地之後，購地業者必須在兩年內取得使用執照。

丘慶智指出，電鍍一期、電鍍二期的土地已全都租售完畢，電鍍二期目前仍在陸續建廠中，電鍍三期位於由中華工程開發的彰濱崙尾區，面積約有五十公頃，土地登記作業從昨天開始起跑。

中華工程開發公司人員表示，電鍍三期土地可以或租或售，劃分成二百三十個坵塊，每坪售價在四萬六千元到五萬元之間，即日起至十一月十四日止，彰化縣內業者優先登記，採「承租優先於承購」原則辦理，等到登記面積超過七成再進行公共設施的開發。

地點偏遠價格貴 業者指不合理

不過，水五金產業發展協會理事長楊永芳表示，電鍍三期地點相當偏遠，土地價格卻比一、二期還要貴，這樣並不合理，應該要調降價格才對，才能吸引業者進駐。

對此，中華工程開發公司人員表示，電鍍一期土地售價約為三萬八千元，二期約為四萬二千元，相形之下，電鍍三期土地售價是經由工業局審定，確實比前兩期高。

劉玉平指出，全縣列管的電鍍工廠約有三、四百家，其中約有六成是未登記工廠，也就是俗稱違章工廠，由於電鍍三期已展開土地租售作業，並以縣內為優先登記，由於違章工廠的環境經營成本日益提高，遷入合法專區，可有效降低違章工廠家數。