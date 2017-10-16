〈南部〉台南大正公園水池消失？ 文化局：填平未拆

2017-10-16

〔記者蔡文居／台南報導〕市定古蹟原大正公園（現為湯德章紀念公園）上月展開修復工程，預計明年二月底完成，文史界人士昨天發現公園內水池遭拆除，指該水池與大正公園幾乎同時期就有，痛批文化局破壞古蹟。

文史人士批破壞古蹟

對此，文化局表示，由於水池具體興建年代不明，且非古蹟本體，審查委員建議採可逆式回填法，將噴水池回填為花圃，以利整體景觀營造，未來有明確的史料與修復工法時，也可再予以適當因應。

長期投入記錄台南在地文史的莉莉水果店老闆李文雄，昨天發現原大正公園的水池不見了，他表示，該水池在日治時期就有，幾乎與大正公園同時期，文化局進行修復工程，竟然沒有恢復日治時期的水池，而是把它填平，無異是破壞古蹟。

他表示，大正公園水池是老一輩台南人的共同記憶，文化局這種做法很可惜，如果老一輩人看到，絕對會罵死，這是大家從小看到大的，水池和大正公園的意象已連結在一起，是台南很重要的景點，文化局要修復，應該要慎重。

文化局︰興建年代不明

文化局表示，現已拆除水池鐵欄杆，考量欄杆早已鏽蝕且非古蹟，有安全疑慮，故搭配景觀工程先拆除。大正公園內的水池，經調查相關文獻，無法確定興建年代，只有在一九二七年時，台灣日日新報中提及要在公園進行噴水或其他特殊設備的設置，但並未明確寫出水池設置時間。

文化局說，目前水池護岸有水泥粉刷及洗石子材質，經解體發現內部為卵石，因材質差異，可知水池經過景觀改造，現況使用材質和獅頭一致，推測現狀皆經過戰後景觀整修。另景觀水池的水泥護岸、水泥獅頭和花崗石圓形平台無連接關係，顯示非同時期設計，而是之後增建。