〈南部〉整治鹽水溪 3年挖逾1500噸廢棄物

2017-10-16

〔記者吳俊鋒／歸仁報導〕正進行築堤、整治的鹽水溪西勢段，三年來左岸河道陸續挖出早期被偷埋的廢棄物，數量超過一千五百公噸，相當驚人，水利署第六河川局已完成檢驗，無毒害污染，並全力清除這些「歷史共業」。

檢驗無毒 陸續清除剩390噸

在河床高灘地被翻掘出廢棄物的西勢段，位於歸仁與永康交界處，六河局長連上堯表示，三年前當地整治時，發現底層埋了大量垃圾，試挖後確認偷倒情況嚴重，恐影響興建堤防進度，只好暫時將工程擱置，研議解決之道。

陸續開挖後，除了家庭垃圾，還有建築廢棄物等，總量超過一千五百公噸，六河局為此提報清除計畫，並編列預算，去年底完成招標，展開相關作業。

六河局將建築廢棄物運往合法掩埋場，家庭垃圾則送焚化爐，逐步清除到目前僅剩三百九十公噸，先堆置堤防上，以紗網覆蓋，等候處理。

歷史共業 斥資3千萬清除

由於現場架設圍籬，清除工程並未引起注意，直到十三日疑因雜草火警引燃暫時堆置的廢棄物，消防隊趕往灌救，附近民眾聞到臭味，才驚覺堤防上竟有如此多的垃圾，揭開這段鹽水溪的暗黑歷史。

連上堯說，西勢位置較為偏僻，之前人煙稀少，早期不肖業者常將廢棄物運往河床偷倒、掩埋，由於未被地方政府查報，長期掩埋累積可觀數量，現已難以逮獲凶手，可謂河川的歷史共業。

平民怨 將移往防汛備料場

清除計畫斥資約三千萬元執行，廢棄物挖出後，約一百六十米長的西勢段堤防才能順利施作，串聯歸仁與永康；六河局除將加強工區的安全管理，廢棄物也將移往附近的防汛備料場暫時堆置，以平息民怨。

根據六河局處理經驗，該鹽水溪個案的廢棄物數量並非最多，過去整頓二仁溪沿岸的熔煉業者時，清除廢棄物超過這次的十倍。