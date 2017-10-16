〈南部〉愛心當良藥 寄養兒成績進步獲獎助學金

2017-10-16

曾打傷同學 劉勝美代為道歉逾十次

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市劉勝美十三年來扶持十三個寄養中的孩子，尤以八歲小湯過動又自閉，甚至打傷多名同學，劉媽媽代為向家長道歉十多次，用愛心教化他二年，不但停止用藥，小湯更是成績優異，今年榮獲獎助學金，他開心親吻劉媽媽，感謝她用心照顧。

八歲的小湯過動又自閉，還領有殘障手冊，長期仰賴吃藥，才能控制病情，五十八歲劉勝美剛接回同住時，不忍見孩子吃藥，認為愛心與讚美才是良藥。尤其小湯常見父母打架，學會以暴制暴，情緒一來不受控制，經常在校與同學打架，二年來，劉媽媽到校向同學家長道歉十多次，堅持不放棄，仍用愛心包容及鼓勵他。

她每天叮嚀小湯要聽老師的話，只要不打人，每天回家會幫他蓋一個好棒印章，集點就可以換禮物，她獲悉小湯想存錢買房，與生母住在一起，還會給他零用錢。她花了二年時間，改變小湯惡習，也不再吃藥，最難能可貴的是，小湯原本連自己的名字都不會寫，恢復自信心後，成績進步神速，數學考滿分、國語九十八分，昨獲正隆關懷兒童基金會頒發獎助學金。

小湯開心親吻劉媽媽，感謝她的照顧，他說，過去跟著生母生活，有一餐沒一餐，經常要餓肚子，有了劉媽媽以後，他每天吃飽飽，變得有自信，成績也進步了，他要請她吃麥當勞，還要存錢買房子，大家住在一起。