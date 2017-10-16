〈南部〉誤把彈痕當裂縫 文資所：工人補過頭

2017-10-16

〔記者陳彥廷／屏東報導〕國定古蹟恆春古城牆上百年彈痕遭水泥填平，引發軒然大波，屏東縣文化處文化資產保護所（簡稱文資所）請古蹟修復建築師林世超訪查，發現被填平的彈孔已回復原狀，經文資所多方調查後，才知竟是維護標案承包商的工人「過於盡責」所鬧出的烏龍。

興建於一九七五年的恆春古城，於二戰期間疑遭盟軍空軍機關槍掃射，留下遍牆彈孔而得「彈痕牆」之名，也被當地居民稱為「哭牆」，是解說導覽古城的必訪景點。

「看到『哭牆』變那樣真的要哭了！」，民國一百年間修復包商因擔心雨水沖刷損壞內部結構而過頭，竟將彈孔填平，今年廠商雖屬五年一期的承包商，但管理單位疑未記取教訓，同樣事情竟又再度發生，居民指出，水泥塗牆與原色不符，彈孔漆上水泥後好似漆彈射擊場，毫無對古蹟該有尊重。

屏縣府文資所請修復縣內保安宮舊廟的高苑科大建築系助理教授林世超前往恆春探勘，他發現彈孔的水泥已被移除，彈孔基本上都已回復原貌，評估應未對城牆主體發生結構上影響，林世超建議在孔內漆上保護劑，別讓過多水分留於孔內。

文資所主任王文章表示，修復古城的承包商因屆期滿，為申請退還工程的保固金，派工補強城牆基座的裂縫，但施工人員卻誤將彈孔遺跡一併填補，所幸該填充物屬水泥沙漿較好清除，得以恢復原狀。