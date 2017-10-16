〈南部〉台東雨沖山壁泥水亂竄 省道成河道

2017-10-16

〔記者黃明堂／台東報導〕連續三天豪雨在台東釀災，從省道、街道到產業道路多處都有土石流及淹水的情形，縣長黃健庭勘災後表示會儘速清理，也發現排水溝積雜物，是渲洩不良的原因之一。

台東部分地區今停班停課

台東縣政府表示，十六日海端鄉霧鹿村、利稻村、延平鄉鸞山村上野地區，停止上班、停止上課。 延平鄉桃源村下里地區、紅葉村正常上班停止上課，其餘地區正常上班上課。

知本溫泉區泥流亂竄 舊溫泉橋封閉

台東市青海路一段的台九線三八五到三八六公里處長達一公里路段，山壁豪雨沖刷成瀑布，山路成了野溪路面積水，都往低窪的省道排放，水溝根本無法渲洩，省道成了河道，四線道卻寸步難行。

知本溫泉風景區也是泥流亂竄，舊溫泉橋封了，橋頭處旅館區一片汪洋，水退了就留下滿地石頭泥濘。

黃健庭︰排水溝積雜物 助購清溝車

類似情景昨天從南到北，全縣都可輕易見到，不少排水溝進不了水，反而向民宅及道路排洩。

黃健庭昨天到卑南鄉溫泉橋及太麻里鄉華源等南迴地區了解災情，指示建設處儘速修補復原，以及協調公路、鐵路單位清理道路，未來在重建工程應加強道路邊坡排水、區域排水截流等系統設計，以維民眾生命財產安全及道路用路人來往便利。

黃健庭表示，瞬間的雨勢也造成區域排水無法宣洩，現有的排水設施都是幾十年的設計，難以面對目前氣候的變遷，但是，他也發現排水溝內廢棄物及樹枝等物品阻塞，在年底會再協助台東市公所添購清溝車外，也希望民眾不要隨意丟棄任何物品或牲畜屍體。

對於關山有民眾反映山坡地不當開發，或未做好水土保持工作，黃健庭表示將和水保局及縣府農業處檢討研商，針對極端氣候變遷，未來會嚴格審查相關申請案件。