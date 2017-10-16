〈台北都會〉《花車PK》熊讚輸台中石虎 柯P：不是最紅嗎?

2017-10-16

〔記者郭安家／綜合報導〕雙十國慶後，參與花車遊行的四十六輛主題花車還在競爭臉書按讚人氣，昨天中午人氣ＰＫ賽截止，台中石虎花車以四．六萬個讚，大勝台北市吉祥物熊讚的三．二萬個讚。台中市長林佳龍昨於臉書開心地說，石虎不只可愛，也能喚起每個人對城市的認同與驕傲；台北市長柯文哲受訪時則驚訝地說：「熊讚不是最紅的嗎？怎麼會這樣？」

石虎是台中花博吉祥物，競爭過程中，石虎花車票數一度被熊讚花車超越，讓石虎忍不住在臉書貼文表示「藍瘦香菇」，昨天獲得了冠軍，不少網友到石虎的臉書道賀恭喜。

而為了熊讚的面子，柯文哲日前夾帶自己高人氣，吸引不少粉絲到網頁按讚支持熊讚，熊讚為了拉票也綁上必勝頭巾，還時常於議會質詢、活動現場向柯文哲撒嬌；不過，昨天人氣票選出爐，熊讚輸給台中石虎，僅得亞軍，而這也是熊讚近年來第二次落敗，在「二○一六全台吉祥物ＰＫ戰」人氣輸給高雄熊、桃園阿桃＆園哥。

熊讚於臉書說：「無『人』呷意（台語，指喜歡）輸的感覺，但是，我是熊，不是人，所以熊讚我不會介意國慶吉祥物按讚輸給同樣是台灣特有種的石虎。」熊讚說，若石虎邀請明年去台中花博玩，他一定抽空去；他依然會在南港花車擺放現場陪著大家，接著還說：「我愛你們！」

聽到熊讚輸石虎，柯文哲下午於活動現場受訪時忍不住驚訝地說：「熊讚不是最紅的嗎？怎麼會這樣？」