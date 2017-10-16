〈台北都會〉公眾使用建物 依建築法均須補照

2017-10-16

〔記者鍾泓良／台北報導〕議員李慶元質疑市府為何要補辦民國六十年前，也就是「建築法」實施前的建築物使用執照。建管處說明，根據「建築法」第九十六條，供「公眾使用」建築物而未領有使用執照者，所有權人應申請核發使用執照；「台北市建築管理自治條例」也同樣有相關要求；因此即使是六十年十二月「建築法」實施以前興建的建築物，也需要補辦使用執照。

建管處：60年以前建物也要補照

建管處表示，「公眾使用建物」不侷限「公有建築物」，如公眾工作、居住、娛樂等建物都包含。建管處補充，過去法規雖明定供公眾使用建物應申請核發使照，但因為沒有罰則難以要求；中央政府目前正在修法，對一定規模以上且有供營業使用的無使照建築訂定罰則。

環局：先用環局預備金

將拆除建物高達六十九棟的環保局為北市拆除大戶，環保局副局長盧世昌表示，建築大多數屬於公共廁所，因坐落國有地或私地上，所以無法辦使照。他說，若地方認為公廁使用率不高，將在兩年內拆除。他補充，今年並無編列明年拆除費用，若真要拆除會先動用環保局第一預備金，若還不夠就會動用到市長第二預備金。

公園處：已編預算拆建物

公園處表示，因補照建物過多，因此今年有申請二備金，預計明年六月底完成；至於未來將拆除建物，公園處補充，今年已編列預算，將陸續拆除。