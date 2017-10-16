〈台北都會〉無照公有建物補照、拆除用二備金 台北市議員批濫用

2017-10-16

〔記者鍾泓良／台北報導〕市長柯文哲一○四年十一月決議檢討北市無使用執照公有建築，去年六月再要求局處動用第二預備金辦理補照，今年二備金已動支近一億元。

李慶元：補照屬可預期預算

議員李慶元指出，補辦使照屬於可預期預算，卻動用二備金，市長柯文哲今年五月又宣示，與其繼續使用，寧可拆除無使照建築，因此將有八十一棟面臨拆除，預估需花上億元，李慶元質疑若局處今年未編預算拆除，明年恐再動支二備金，因此，主張明年二備金不得高於馬郝時代，也就是低於十億元。

根據統計，台北市公有建築物無使用執照共有四百卅九棟，其中，二百六十一棟屬於都市計畫發布以前興建的「合法建築物」，無須補照；其餘須補照的一百七十八棟建築物中，十一棟為容積率或建蔽率超額而無法補照的「實質違建」，八十六棟已完成補照，八十一棟經決議不補照面臨拆除。

李慶元認為，柯文哲去年六月調查結果出爐後，卻沒編公務預算，今年再動支二備金，根本是規避議會監督。他質疑「除非要賣掉公有建物，否則有無補照根本沒差。」他質疑，一百七十八棟是屬於「建築法」實施後所建的建物，原本都有使照，卻被政府搞丟圖資，最後要花九千六百萬元補救。

而柯文哲今年宣示將拆掉無照建築，李慶元預估，八十一棟建物拆除費至少要一億元，若各局處未在明年度預算內編列拆除經費，因此合理懷疑也會用二備金拆除。

李慶元也發現，公園處招標採用限制性招標，規定只有「建築師事務所」可以投標，七位招標評選委員中更有兩位來自建築師事務所，質疑涉弊要調查。