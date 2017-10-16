〈台北都會〉孝親洗腳致詞落落長 萬人淋雨2小時

2017-10-16

去年用礦泉水洗腳 挨批

〔記者郭安家／台北報導〕中華民國體育總會昨天下午在凱達格蘭大道辦第五屆「萬人府前孝親洗腳活動」，去年該活動因提供瓶裝礦泉水洗腳惹爭議，但今年則因雨炸台灣，現場致詞來賓多、講太多客套話，六千五百組孝親子女竟淋雨逾兩小時等著為父母洗腳惹怨，還有人提早離席，中華體總雖準備精緻孝親雨傘，但無棚架，子女們只好淋雨為父母洗腳。

今年無棚架淋雨 惹怨

去年「萬人府前孝親洗腳活動」為破金氏世界紀錄，竟拿魚翅餐券當號召民眾好康，但當時柯文哲才下令市府、學校餐宴禁魚翅，而且當時活動結束後凱道放滿空瓶，又被網友批評，「直接打臉柯Ｐ的禁用瓶裝水政策」、「太浪費了吧」，據了解，當時柯文哲私下也頗有微詞。

台北市體育局強調，昨天洗腳活動未使用礦泉水，由水車供水，主辦單位致贈的礦泉水要給與會者喝；該活動由中華體總舉辦，北市府掛名，市府行政協助申請路權，該活動去年申請五十萬元補助，體育局今年並未補助經費。

不過，下午兩點活動開始，柯文哲、中華體總首席顧問王金平、立法院秘書長林志嘉、中華體總會長張朝國、中華民國雲林同鄉總會長黃銘得輪番致詞，中間又穿插各式舞龍舞獅表演、補充介紹來賓，導致民眾在雨中枯等兩、三個小時。

柯Ｐ跑行程 未幫父母洗腳

柯文哲致詞與去年雷同，提到百善孝為先，指工商社會人情淡薄，不要說孝親、孝情，盼透過此活動重喚孝親精神；柯Ｐ跑行程未幫母親何瑞英洗腳，何說：「孝心放心裡就好。」

林志嘉、王金平致詞後，中華民國體育總會會長張朝國致詞時客套，指台下的王金平是「公道伯」、中華奧會主席林鴻道出錢出力大力幫忙雲林同鄉總會辦此活動，很多協會幹部幫忙「台灣人就是有情有義」，該精神所有志工都感動，尤其不怕風不怕雨支持活動；張又點名一串人名指「感謝不完」，活動也受市府、立法院、總統府等人支持。

來賓致詞多又謝不完

黃銘得致詞時，又感謝張朝國為國家、體育打拚；此時天空仍飄著雨，黃銘得卻要與會者給張朝國掌聲，由於與會者多撐著雨傘，導致掌聲稀稀落落，豈料，黃銘得又提到王金平身為「公道伯」照顧雲林，「王金平如果照顧張朝國就是照顧雲林人，你說對不對啊！」與會者冒雨，依然提不起熱情，幾乎沒有人呼應說「對」，黃銘得還閒話家常對何瑞英說：「柯媽媽很有行情，現在電視台都訪問，都不能說錯話。」

阿嬤們不耐等候 拿贈品離去

三點廿五分，來賓們終於致詞結束，但活動主持人還要進行鳴槍儀式，讓世大運選手搭著重機登場；由於柯文哲、林志嘉已先離去，主持人才吆喝柯爸、柯媽上台衝場鳴槍。直到四點，活動進行洗腳儀式，但有阿嬤們不耐久候早就拎著贈品離去；主辦單位也坦言，原本預計一萬五千組家庭參加洗腳活動，但昨因雨只來了六千五百組。