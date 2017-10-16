〈台北都會〉都會停車難 新北56處紅線管制巷道調整

2017-10-16

紅線改繪或夜間開放停車

〔記者何玉華／新北報導〕新北市在都會地區的停車位一位難求，市府交通局檢討人口稠密地區的部分紅線管制巷道，在不影響車輛通行及消防救災的前提下，已針對公所提報的一八九處巷道進行檢討，決定調整其中五十六處巷道，分別改成紅線改繪機車停車位、新增汽車停車位、改繪黃線、夜間開放停車等四種調整型態，未來會擴大到全市檢討調整。

不影響救災及通行才鬆綁

相較於新北市檢討、放寬部分巷道的停車，基隆市在一七七條窄巷（路寬從一米五至六米不等）劃設紅線，路面標註「消防巷道」嚴格禁停，避免影響窄巷的救災、救護；對此，新北市交通局強調，並非全面鬆綁，都是實地會勘後確認不影響車輛通行及消防救災的兩項前提。

新北市在都會地區停車不易，由於檢舉違停案件多，不少民眾在晚上或深夜、凌晨，於住家附近的紅線臨時停車被檢舉開罰，衍生不少民怨，也因此有民意湧現，要求紅線管制的部分巷道，調整為黃線或開放夜間時段的暫時停車。

交通局初期先針對新莊、三重、板橋、中和及永和，這五處人口稠密的行政區檢討，對於地方民代及公所提出的一八九處巷道進行會勘，先確認當地都屬於停車不易的地區，且在不影響車輛通行及消防救災的兩項前提下，共調整五十六處，增加一一八六個機車停車格，有十二處紅線路段（共四三八公尺）開放夜間停車，另有一處十五公尺的路段改繪成黃線。

其他一三三處在會勘後仍維持現況，交通局交通管制工程科科長蘇先知解釋，維持現況的原因有三，第一是當地的停車需求並不急迫，第二是影響車輛通行及救災救護，另有不少提報的巷道並無特別管制的禁停措施。

蘇先知表示，將擴大到其他廿四個行政區一併檢討，目前已有汐止、新店、林口、樹林等十三個區公所提出超過一百處路段，將逐案會勘後檢討調整，預計十月底完成會勘。