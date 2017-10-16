〈北部〉花蓮土石流警戒 142條溪流亮紅燈

2017-10-16

〔記者花孟璟／花蓮報導〕豪雨炸花蓮，縣境一百六十八條土石流潛勢溪流，有超過八成、一百四十二條紅色警戒，其餘廿六條全數黃色警戒，各山區道路積水坍方，包括花六十四線瑞港公路、台十一甲光豐公路都有，台八線中橫公路晚間預警封路，今天上午八點放行。

連續三天大豪雨，花蓮縣光復鄉、吉安鄉、秀林鄉、瑞穗鄉、萬榮鄉、壽豐鄉、鳳林鎮共七鄉鎮，轄內「全部」共一○二條潛勢溪流都宣告紅色警戒，至目前，花蓮縣累積雨量最高的是富里鄉六十石山的九五○毫米。

馬太鞍傳堤頂沖垮 九河局：是便道

累積雨量第二名的「太安」位於馬太鞍上游的林務局萬榮鄉太田事業區，累積雨量上看九百毫米，上午傳出馬太鞍溪南岸光復堤防流失數十公尺，道路被大水漫過，由於馬太鞍溪河床海拔比平地高四十公尺，地方憂心災情擴大「水往低處流」波及部落。

水利署第九河川局秘書張欽澤表示，實際瞭解後發現上游堤防沒流失，是光復鄉公所借用河川行水區施設的便道，豪雨將上游的便道沖走，並非堤頂沖垮，民眾誤會了。

卓溪鄉也有野溪破堤導致大水泥沙衝進二期稻田，玉里鎮酸柑附近稻田淹水面積約四十公頃。

中橫公路落石封閉 上午8點放行

中橫公路台八線太魯閣到大禹嶺昨天下午一點才剛解除預警性封路，到下午三點再度封路，沿線多處落石，公路總局表示，台八線預計今天上午八點放行。

此外，台11甲線光豐公路十公里八百處的土地公廟段，發生大規模路基坍方，馬路都坍塌滑落溪谷，車輛要通行得取道土地公廟院子涼亭，公路局未封路、僅限小型車通行。

花六十四線瑞港公路一．五公里至七．五公里處柔腸寸斷，包括四．五公里、五．四公里處都有大規模坍方及路基流失，目前封路中；此外，花蓮縣卓溪鄉山里一號、二號橋樑及吉安鄉東昌橋昨晚都預警封閉，今天上午視情況開放。

至於台11線海岸公路花蓮立德至石梯坪路段（五十三公里至六十二公里）土石崩落積水，上午清出部份路面，維持單線雙向通行；台三十線玉長公路已解除預警性封路。