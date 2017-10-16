〈北部〉為3萬元隨機殺農 割喉累犯一審判無期

2017-10-16

〔記者彭健禮／苗栗報導〕曾犯下強盜割喉案、五年前出獄的卅七歲男子吳永明，今年五月初又犯下苗栗縣六十五歲鄧姓婦人割喉命案；苗栗檢方依強盜殺人罪嫌將吳男起訴，向法院求處死刑。案經苗栗地院審理，認為吳男非無教化可能，依強盜殺人罪判吳男無期徒刑、褫奪公權終身。

家屬、苗檢：會上訴

鄧婦家屬不滿，強調將上訴到底。苗栗地檢署發言人、主任檢察官陳宏兆說，檢方還沒收判決，但依照法院判決狀況，應會上訴。

吳永明長期失業，沉迷線上遊戲，被網友控告妨害名譽，法院判處拘役五十日確定，經檢察官准予易服社會勞動，仍有拘役卅日未完成履行，需付三萬元罰金，為了這筆錢，騎機車前往竹南鎮隨機找目標犯案。

吳男見鄧婦忙完農事，欲騎機車離開，便至鄧婦身旁向她索討金錢；鄧婦不予理會，吳男竟將她推倒，並取出其機車置物箱內一把尖刀，刺殺、割劃鄧婦頸部、胸部及其他身體各處，致鄧婦傷重死亡。

苗檢認為，吳男與鄧婦素昧平生，僅為圖三萬元易科罰金，竟割頸虐殺鄧婦，手段殘暴，到案後一度否認犯案；為避免吳男有再恣意剝奪他人生命之可能，向法院求處死刑。

法官認為，吳男行為應加嚴懲，但死刑不可逆，我國刑法強盜殺人罪量刑，也非唯一死刑選項，目的即在賦予審判者能就個案情狀，審慎斟酌，俾使尚有教化遷善可能之罪犯保留一線生機，以符合「公民與政治權利」及「經濟社會文化權利」兩國際公約儘可能保障天賦生命權之要求。

法官認為，吳男當庭表示歉意及後悔，雖尚未與被害人家屬達成和解或賠償損失，然因經濟狀況不佳，並於看守所羈押時，書寫道歉信函及經文，請求被害人家屬原諒，亦非完全無矯治、教化可能。