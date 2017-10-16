〈北部〉打造步行城市 竹市3.75億改造7工程

2017-10-16

三環亮點計畫 110年完工

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市府爭取「步行城市」三環亮點計畫，獲內政部三點七五億元經費，已納入前瞻城鄉建設的「城鎮之心計畫」中，將串聯四公里的新竹之森亮點區域，包括新竹綠園道、隆恩圳、護城河、東門城圓環、城隍廟、新竹公園、汀甫圳等，預計一百一十年完成，要讓市民與旅人慢步城市、發現竹塹之美。

市長林智堅說，市府整合都發處、交通處、城銷處和工務處等四大處所提出的的步行城市計畫，有三環亮點區域，包括新竹綠園道及隆恩圳所圍成的生態生活圈、及一平方公里舊城區為主的歷史文化圈和新竹公園、汀甫圳周邊的遊憩通學圈。

林智堅表示，「步行城市」三環亮點區域涵蓋七大工程，會串聯新竹綠園道、隆恩圳、護城河、東門城圓環、城隍廟、新竹公園、汀甫圳等新竹之森和藍綠軸帶的步行空間，透過「步行城市」的網絡，預計改善人行空間面積約九萬平方公尺，今年底會啟動基本設計和細部設計，一○八年開始分區施工，一百一十年完工。

林智堅表示，新竹市是年輕、活力的城市，四十四萬人口，一年創造一千一百億的稅收，更有驚人消費動能，透過中央「城鎮之心計畫」經費補助，相信更能加速串聯藍綠休憩空間及步行系統，打造人本友善城市，平衡城市發展，將小而美的新竹市型塑成最適合步行悠遊的城市，體驗這座年輕古城的歷史文化之美。