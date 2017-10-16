〈北部〉進帳逾8千萬噸 石門水庫近滿庫

2017-10-16

〔記者李容萍／大溪報導〕在卡努颱風與東北季風的共伴效應影響下，石門水庫集水區從十一日凌晨零點至昨天下午六點的累積雨量達二九四毫米，預估進水量八七○○萬噸，由於接近滿庫，水庫從前晚十點至昨天凌晨兩點，實施排洪隧道每秒二百立方公尺及發電隧道每秒七十立方公尺調節性放水，共放水約三八八萬噸，隨著集水區雨勢已歇，石門水庫暫停調節性放水，將盡量蓄水。

今年入夏以來颱風不多，石門水庫水位在九月底降至二三四．七二公尺，蓄水量剩一億二四○○萬噸，蓄水率六十一．八二％，經濟部水利署於十月一日將石門水庫供水區燈號由「水情正常」的藍燈，轉為「水情稍緊」綠燈，且至七日時，水位還掉到二三三．四公尺。

還好在連日豐沛雨量挹注下，截至昨晚七點，石門水庫大壩水位回升至二四三．七一公尺，蓄水量一億九○三六萬噸，蓄水率九十四．五五％，較七日的水位上升逾十公尺，不僅旱象紓解，水情燈號也轉回水情正常的藍燈，桃園地區二期稻作灌溉用水無虞，可順利完成收割。

不過，面對氣候的不可預測，且石門水庫供水區用水量大（水庫一年得運轉四次），加上十一月至明年四月的枯水期將屆，石門水庫將會盡量蓄水，除非水位撐不住才會再排洪放水，也會持續由台北市自來水處以最大支援水量供應板新地區用水，農業用水則加強灌溉管理措施，以節省水源。