〈北部〉1999反映桃園市政 民批只會制式回覆

2017-10-16

〔記者陳昀／桃園報導〕市民可透過市民專線1999與網站上的市政信箱反映市政問題、提出意見，市府研究發展考核委員會對過去半年的案件滿意度統計，總滿意度為六成，其中青年事務局、客家事務局的不滿意度幾達八成墊底，議員們對此抨擊，許多民眾反映市政信箱只會制式回覆，且常常牛頭不對馬嘴，無法真正解決問題。

研考會：提高抽查頻率

副市長王明德表示，不滿意度高的局處確實都該改進，不要讓民眾詬病；研考會主任委員詹賀舜解釋說，滿意度墊底的兩個局是因為陳情案件數較少，都不到二十件，不滿意比例相對容易提高，研考會目前採一個月抽查一次各局處回覆情形，研擬提高頻率為兩週一次或一週一次。

有民眾向市議員陳美梅、邱素芬抱怨陳情案件時，市府回覆的內容總是千篇一律，常見制式的「感謝您對市政的關心」，不然就是像寫公文讓人看不懂，根本無法解決問題，陳美梅、邱素芬質疑研考會並未管考回覆內容。

市議員劉茂群出示研考會四月到九月底進行的市政信箱、市民專線案件滿意度調查，統計指出，青年事務局不滿意度八十％、客家事務局不滿意度七十七．八％，要求研考會督促改善，她還不忘酸說：「等一下客家局又會說我們問政不認真，但這可是市府自己的調查資料喔！」

詹賀舜表示，民眾會對案件不滿意，原因多是局處處理的速度不如民眾預期，或回覆內容不夠清楚，以滿意度最高的前三名新聞處、原住民族行政局、警察局來說，因為處理的速度都很快且回覆的內容言簡意賅，因此獲得民眾肯定。

他說，研考會將加強宣導，要求各局處「回覆民眾不要當寫公文」，但他也緩頰說：「處理速度依案件複雜程度而有所不同，望市民見諒。」