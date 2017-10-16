〈中部〉「芋仔番薯」重拾台語 摘台中文學歌詩首獎

2017-10-16

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中文學獎十五日頒獎，小說首獎由年僅廿八歲的趙品瑄獲得；母語歌詩類台語組首獎則是外省第二代顧德莎作品；市長林佳龍親頒文學貢獻獎給擔任「明道文藝」社長卅多年的陳憲仁，肯定他培育文青的努力。

文化局指出說，台中文學獎今年共收到來自國內外投稿一二二五件作品，其中六成參賽者是四十歲以下，不少年輕創作者勇於挑戰。

小說首獎得主28歲

趙品瑄今年廿八歲，從十四歲開始創作，她以父親是消防隊長因公殉職的家屬如何走過傷痛為題的「犀西里」，獲大獎青睞；趙品瑄說，曾一度對創作之路茫然，這個獎項鼓勵她找到持續創作的動能，盼創作讓人看見希望的作品。

顧德莎是「芋仔番薯」，在眷村長大，母親是台灣人，雖能聽能說台語，但身處在學校說台語會罰錢的年代，加上眷村也不說台語，她的母語能力退化，直到去年她開始省思母語之於自己的意義，從組台語讀書會一點一滴重建母語，更用母語創作，以講述台南將軍區種棉、生產棉被歷史創作的「將軍棉」，獲得肯定。

編輯陳憲仁獲貢獻獎

文化局指出，陳憲仁編輯雜誌、舉辦文藝營、邀請作家演講、每年主辦全國學生文學獎，鼓勵青年學子文學創作，發掘文壇新秀，更致力文學資料的保存及文學資源共享。陳憲仁說，他是名編輯，跟往年文學貢獻獎均是勤於筆耕有成者不同，感謝文化局注意到為文學默默工作的一群。

林佳龍肯定陳憲仁創作平台，鼓勵年輕人把生命經驗分享出來；他更舉小說類首獎年僅廿八歲，樂見年輕人加入文學創作的行列，期待未來有更多人以文字記錄人生和土地，讓文學獎成為台中最好的城市品牌。