〈中部〉石虎花車最讚 18日回台中展出

2017-10-16

〔記者張菁雅／台中報導〕國慶花車人氣王網路票選結果十五日中午出爐，台中的石虎花車以四．六萬個讚，超越台北的熊讚花車，獲得人氣王。為了回饋粉絲們的情義相挺，市府表示，石虎花車將於十八日至廿二日回台中展出，石虎家族也會到場謝票演出。

票選4.6萬比3.2萬 大贏台北熊讚

國慶花車票選活動競爭激烈，石虎花車與熊讚花車的按讚票數這幾天展開拉鋸戰，在各方強力拉票下，石虎花車最後獲得四．六萬個讚，拿下人氣王寶座，熊讚花車則獲得三．二萬個讚，奪得亞軍。

市長林佳龍得知消息後，開心在臉書貼文表示，花博吉祥物石虎不只可愛，也能傳遞故事與價值，更能喚起每一個人對於城市的認同與驕傲；謝謝大家支持石虎，也謝謝表現亮眼的熊讚，一起讓台灣的特色被更多人看見。他並預告石虎花車將於十八日至廿二日回台中和大家見面。

林佳龍也提到，石虎是台灣瀕臨絕種的一級保育類動物，二○一五年初，為保留石虎棲地，市府遷移花博預定地，並選定石虎為花博吉祥物，融入生態友善的理念，目前正研擬針對石虎保育的自治條例，繼續實踐生態友善的價值。

另外，在競爭過程中，石虎花車票數一度被熊讚花車超越，讓來虎弟弟忍不住在臉書貼文表示「藍瘦香菇」，現在獲得冠軍，石虎家族在花博粉專發表得獎感言，感謝廣大粉絲們的情義相挺，並邀請實力堅強、一同決戰到最後一刻的熊讚，明年到台中遊花博。

市府表示，十八日至廿二日每日上午十時至下午六時，石虎花車將在台灣大道市政大樓府前廣場展出，而花博吉祥物廿一、廿二日也會到場帶來謝票演出。