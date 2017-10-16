〈中部〉彰化11間媽祖宮廟 聯合遶境祈福

2017-10-16

〔記者陳冠備／彰化報導〕起駕囉！「二○一七彰化縣媽祖聯合遶境祈福活動」昨日上午在二林鎮仁和宮舉行起駕典禮，彰化縣長魏明谷擔任主獻官，爐主宮廟二林仁和宮主委彭順週擔任正獻官及十一間宮廟代表等人擔任陪獻官，眾人在虔誠敬拜天上聖母後，正式啟動六天五夜的遶境祈福行程。

每年農曆九月九日是媽祖得道日，全國此時各地慶祝儀式不斷，而彰化縣是全台媽祖廟密度最高的地方，十年前，前彰化縣長卓伯源集結彰化最具代表性的十二座媽祖廟，舉行遶境活動，並結合戲劇藝術，呈現嘉年華式的祈福遶境活動。

彰化媽祖遶境活動今年是第十年舉行，由三級古蹟仁和宮擔任宮主，雖然早上陰雨綿綿，但百年古蹟廣場前已聚集一片人海，立法委員洪宗熠、王惠美、二林鎮長張國棟等地方民代、士紳齊聚，展現媽祖超高人氣，遶境活動在古禮報馬仔、點燃起馬炮，鐘、鼓、哨角齊鳴後正式起駕。

魏明谷表示，一年一度的媽祖聯合遶境是彰化宗教信仰的特色，昨日由縣定古蹟仁和宮起駕別具意義，每年遶境活動中駐蹕各宮廟，也辦理許多藝文活動，無形中也串結鄉親為彰化、為台灣打拼的心，相信在媽祖的保佑下，大家都能平安順遂。

這次媽祖遶境路線從二林仁和宮起駕後先前往芳苑普天宮、王功福海宮、鹿港台灣護聖宮、彰化南瑤宮、芬園寶藏寺、員林福寧宮、社頭枋橋頭天門宮、田中乾德宮、北斗奠安宮、埤頭合興宮，二十日再回到二林仁和宮，十月二十一日舉辦交接會旗典禮，才算完成今年度遶境祈福活動。