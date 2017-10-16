〈中部〉易地重建架高 信義鄉同富村桐林橋通樂

2017-10-16

甩開昔日遇大雨淹水惡夢

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投信義鄉同富村聯外重要橋樑桐林橋，過去因位在河道束縮處、橋面過低，導致大雨來襲常造成淹水，橋樑安全也出現疑慮，前年南投縣政府爭取經費，並架高橋體、移往上游重建，嶄新的桐林橋昨舉行通車典禮，令地方民眾相當振奮，終於盼到能安全回家的橋樑。

昨通車典禮雖然天公不作美下起大雨，但地方民眾仍以辦喜事的心情迎接新橋啟用，還以鑼鼓陣及舞獅熱情表演，南投縣長林明溱、立委許淑華及信義鄉長史強到場剪綵，並與地方民眾一起過橋慶祝，場面相當熱鬧。

縣長林明溱說，擔任立委時就向水利署爭取一千八百萬元補助，立委許淑華則接力向交通部公路總局協商，再獲補助五千一百萬元，之後縣府利用材料價值約二千萬元的既有鋼構橋樑跨距，總經費約為八千九百萬元。

地方民眾表示，舊桐林橋位處和社溪河道束縮處，加上橋面不高，河道長年土石堆積，導致河床不斷變高，通水斷面縮小容易堵塞溢流，如八八風災淹水就讓下游住戶全泡在水裡，而每逢大雨，居民也擔心水位暴漲，只能沿省道台廿一線繞一大圈才能回到村落，如今新橋通車，回家會更有保障。

新橋長一倍面寬多一公尺

縣府工務處表示，新建桐林橋不僅移往上游河道寬闊處重建，橋面還一併拉高，新橋距離河床都有七至十公尺，而橋身兩座鋼構跨距長度分別為五十七與八十三公尺，其中較大的鋼構跨距，還是利用當初做好但未使用的愛玉橋橋體鋼構，讓既有資源得以有效運用。

新橋全長一百四十公尺，比舊橋六十五公尺長了一倍多，但同樣都只有一座橋墩，加大通洪能力將能提升橋樑安全，而橋面可行駛寬度也從四公尺增加到五公尺，將創造更好的通行品質。