〈中部〉口湖大尾虱目魚 暖冬量少搶手

2017-10-16

〔記者陳燦坤／口湖報導〕口湖鄉以生產大尾虱目魚聞名，不僅肉質鮮嫩可以烹調多樣的海鮮料理，廣受消費者喜愛，原本應該在八月採收，但遇上暖冬而延後，且今年飼養量少，巿場相當搶手。

產季延後 放養量少三、四成

口湖鄉水產以文蛤與虱目魚混養，虱目魚忌諱遇到寒冬，養殖業者多半放養一年約一、兩台斤即在八月出清，少數能夠忍受低溫的虱目魚能長到三、四台斤，成為巿場炙手可熱的食材，沒想到今年遇暖冬，白天溫度居高不下，虱目魚成長也連帶受影響。

吃池底水藻 肉質鮮嫩特別甜

養殖業者何銘輝表示，虱目魚最適合生長的溫度約二十四度到三十一度，現在白天溫度高達三十五度以上，虱目魚食慾欠佳，產量也跟著下滑，由於口湖鄉養殖業者養殖虱目魚方式特殊，平日餵養的飼料有控制，虱目魚若覺得肚子餓便啃食池底水藻，這些水藻是天然食材，讓虱目魚肉質產生一種特殊甜味，特別鮮美。

然而，這幾天各地頻傳豪雨，養殖業者擔心氣溫突然間急速下滑，虱目魚可能集體暴斃，最近著手出清虱目魚與文蛤，同時大尾虱目魚的放養量也跟著縮減三、四成，價格不錯，產地兩台斤重的虱目魚每台斤約四、五十元，三、四台斤重的則需七、八十元。

養殖業者表示，大尾虱目魚放養時間長，至少需要兩、三年，近幾年極端氣候盛行，飼養大尾虱目魚如同跟老天爺賭注，如果賭輸了將血本無歸，但也有返鄉的年輕人想到運用冷凍技術，當大尾虱目魚長到預定尺寸，即刮取魚肉冰凍，透過網路自行行銷，或是與盤商合作開拓通路，成效相當不錯。