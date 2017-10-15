〈南部〉看表演逛市集 新營藝術季開幕

2017-10-15

〔記者楊金城／新營報導〕二○一七新營藝術季碰上天公不作美，昨天因雨移入新營文化中心室內舉辦開幕演出，但仍然吸引許多民眾來看戲，氣氛歡樂。

新營藝術季今年第五年舉辦，請來身聲劇場帶來《希望之翼》開幕表演，演員穿著色彩繽紛的舞衣，在熱情的森巴鼓音樂伴奏下起舞，並融合了踩高蹺特技、機器恐龍、大頭面具及舞蹈，十分熱鬧，讓觀眾看得目不轉睛，鼓掌叫好。

現場還有「花鹿路手創特色市集」，有手染布裝飾、手工藝品、點心、咖啡等攤位、街頭藝人表演，讓文化中心充滿浪漫情調與優閒氛圍，民眾可以開心看表演、逛市集。

新營藝術季昨天開幕後，在週六、週日安排十檔節目展演到十二月十日，今天在新營文化中心演藝廳則有來自芬蘭的人聲樂團「Tuuletar」，帶來令人驚豔的阿卡貝拉合聲。

台南市文化局長葉澤山說，新營藝術季的卡司堅強，節目場場精彩，有樂團、舞團、劇團帶來不同展演，讓觀眾發現藝術新世界，欣賞藝術表演之美。

其它場次有十月廿一日的明華園戲劇總團的《散戲》、十月廿九日磐果舞蹈劇場的《磐果—黑皮團體憶20喔》、十一月四日亮棠文創的《三人行不行》、十一月十一日台南文化中心表演藝術平台《首演》、十一月十八日台灣藝術家交響樂團《親愛的，我把交響樂團變好玩了２》、十一月廿五日台南市民族管絃樂團《第一街首部曲》、十二月二日極至體能舞蹈團《迷走空間：萬花筒》、十二月九日大開劇團《好久茶的秘密—日月潭傳奇》、十二月十日劉雅亭鋼琴演奏會。新營文化中心推出購票優惠。