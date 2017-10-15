〈南部〉照顧好別人小孩 寄養家庭媽媽考保母證

2017-10-15

〔記者黃文瑜／永康報導〕「為了要好好照顧小孩，我去考了保母證照。」陳梅雀和先生育有二個孩子，但是七年前與先生共同決定，想成為北台南家扶中心的寄養家庭志工，免費照顧被緊急安置的幼兒，為了讓被寄養的小孩得到妥善的照顧，陳梅雀考取保母證照。雖然照顧別人的孩子壓力很大，但是一家人看見有需要的小孩被妥善照顧而感到欣慰。

陳梅雀說，一開始朋友見她做全職家庭主婦，在家照顧家人，認為她很適合一起成為寄養家庭，協助照顧被家暴、父母入獄、有立即生命危險而被緊急安置的小孩。七年來已經接待過四個孩子，起初還擔心二個小孩不習慣，想不到一家人都很喜歡小孩，還會幫忙照顧，也變得較有同理心。不過當時開始接待嬰幼兒時，小兒子已經五歲，覺得帶嬰幼兒有些生疏，便去職訓上課考取保母證照。

現正在照顧的朱小弟出生一週就到家裡，目前已經一歲多。陳梅雀說，一開始因朱小弟體質虛弱，經常半夜跑醫院，皮膚又不好，一被蚊子叮就紅腫很嚴重，有時鄰居還會誤會朱小弟被虐待，甚至在家長來探視時都讓她很有壓力，「小朋友是因為家庭失能，雖是免費帶小孩，但家長見到自己的小孩給人照顧，難免還是會挑剔」，有時也會感到沮喪，不過見到小孩成長而感到欣慰，反而會將父母的要求記下來。

「真的很不容易」，陳梅雀說，身邊很多朋友原本都有參與寄養家庭，但實在太累，或是漸漸退休，加上被安置的孩子在心靈層面需要滿足得更多，若是寄養家庭本身基礎不夠穩固，或是因安置的孩子和家人發生衝突，就會考慮退出寄養，但是越來越多的嬰幼兒需要被照顧，可以接待的家庭卻越來越少，讓她覺得很不捨。