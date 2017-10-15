〈南部〉覆鼎金公墓遷葬 部份穆斯林有異見

2017-10-15

〔記者陳璟民、蔡清華、王榮祥／綜合報導〕高雄市政府推動覆鼎金公墓遷葬，將土地主要變更為公園用地一案，牽涉兩塊伊斯蘭（回教）墓園，多位穆斯林（伊斯蘭教徒）向本報投訴，把往生教親遷葬之舉，違反教義及內政部審決的都市計畫。

民政局︰一切依法處理

高市民政局表示，覆鼎金公墓遷葬一切依法處理，並無違背任何決議，對於各宗教均予以尊重、平等對待；民政局指出，可以理解部分家屬對遷葬的感受，會持續溝通。

反對遷葬的家屬說，內政部都計委員會民國一○三年九月第八百三十六次會議，曾針對覆鼎金公墓遷移案，決議「尊重回教殯葬禮儀習俗，本案現況為回教墓園部分，查明其範圍及面積後，『其中墓地用地變更為公園用地，修正為墓地用地變更為公園用地兼供墳墓使用』」，高市府未依決議執行。

在公部門任職的穆斯林丁啟慧說，事關數百座往生教徒墳墓的去留，抨擊沒與教徒討論，遑論達成共識，教徒已發動連署，訴求在「勿挖勿遷，不動墓穴」前提下，願意朝墓園公園化進行環境改善。

高雄清真寺總幹事沙國強表示，反對遷葬的家屬只是少數幾位，大多數的遺族均已同意遷移，會再作溝通。並說，遷葬違反教義的說法，現今世界各國已很難做到，覆鼎金公墓的產權屬市政府，市府要收回，並找杉林的一塊地供遷葬，多數家屬已同意此做法。

中國回教協會秘書長、內政部宗教事務諮詢委員馬超彥強調，伊斯蘭教義與穆斯林習俗，對亡者「速葬簡葬、入土為安、禁止遷葬」，我國回教（麥加）朝覲團返國後，九月十八日晉見蔡英文總統時，反映教徒希望覆鼎金回教墓園現地保存及跟公園共存的心聲。