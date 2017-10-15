〈台北都會〉《永樂市場花6000萬仍漏水》柯：修修就好 顏若芳：不要只重大巨蛋

2017-10-15

〔記者沈佩瑤、蔡亞樺／台北報導〕台北市政府斥資六千萬整修永樂市場，卻仍發生漏水情形。台北市長柯文哲昨上午到永樂市場出席活動後受訪時，被問到如何解決，柯卻一臉不以為意表示，「哪裡漏水就修一修、補一補就好了。」北市議員顏若芳對此不滿痛批，永樂市場是觀光勝地，遊客看到漏水觀感不佳，柯不要心中只有大巨蛋，最後卻浪費了民眾的納稅錢。

永樂市場以布市聞名，因建物老舊，自二○一五年斥資近六千萬元預算做外牆整修與屋頂防漏，近期驗收成果卻相當不堪，不但初驗不合格項目達一百廿二項，更誇張的是，屋頂依然漏水。

市長柯文哲昨下午至迪化街出席觀傳局大同進行曲系列活動，順道視察甫整修完成的永樂市場，但對於永樂市場整修後仍有多項缺失，包含漏水，柯表示「哪裡漏水就修一修、補一補就好了。」媒體追問會不會去看一下漏水處？柯僅說，市場處會處理。

市議員顏若芳聞訊大酸，柯文哲昨參加大同區活動，人都走進會漏水的永樂市場二樓，卻沒去看，既然「人到了就進去看一下，希望柯市長多看一眼、多關心一下」。

她諷刺柯對市政大小事都非常關心，違建也要定期回報，但這麼大筆的整修工程卻不管，永樂市場也是觀光勝地，萬一觀光客來此看到漏水，會留下不好印象，況且整修經費都是人民的納稅錢，市長應該關心，不要心中只有大巨蛋，最後整修經費都白花。