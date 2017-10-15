〈台北都會〉和平籃球館磁磚雨 擬設大雨遮恐違法

2017-10-15

〔記者黃建豪／台北報導〕斥資廿一億元打造的和平國小附屬籃球館，雖風光作為世大運賽事與練習場地，其練習館竟發生三次外牆磁磚剝落事故，問題至今仍未解決，北市捷運工程局除找第三方廠商補強外，另規劃以鋁製隔板及設置兩百公分雨遮，遭北市議員李慶元踢爆，雨遮長度遠超過建築法規限定的七十五公分標準，改善方案本身就違法。

練習館外牆 3度磁磚剝落

和平籃球館因是台北世大運花費重金打造的唯二新建場館之一，由捷運工程局代辦工程，並委託台灣世曦工程顧問公司設計監造，另由瑞助營造承包工程，從六月啟用以來就備受矚目，但接連被抓包球館燈光刺眼、地板不平整問題，八月甚至籃球館練習館發生外牆磁磚剝落，一度引起對於世大運選手的維安疑慮。

時隔約兩個月後，台北市議員簡舒培、李慶元前天視察場館。簡舒培指出，和平籃球館啟用不到三個月，練習館的四面外牆，就發生三次磁磚剝落，每一次還不同牆面。

補強費用 包商瑞助營造負責

代辦工程的捷運局表示，分別在九月、十月找廠商將整組牆面補強，另有找第三方單位，以六公斤拉力試驗，補強作業近期將驗收，都還能由承包廠商出錢補強，並設置約一公尺的鋁製隔屏，以及南側牆面做兩百公分的鋁包板雨遮，來保障用路人與和平國小師生安全。

雨遮限75公分 市府想蓋200公分

但李慶元指出，一樓規定只能做七十五公分的透明雨遮、二樓則只能做五十公分的透明或半透明雨遮，捷運局規劃的這些雨遮和隔屏將全部違法。簡舒培也說，過去的問題就算了，但進出的（國小）孩子是無辜的，改善工程必須符合法規來施工。

捷運局則回應，改善方案剛成形，對於雨遮限制問題會再找建管單位請教。記者致電承包廠商瑞助營造公司，但十三日該公司分機轉接建築部後，並無人接聽，昨至截稿仍無回應。