〈台北都會〉新北雨劫 汐止山區坍3籃球場大

2017-10-15

〔記者賴筱桐／新北報導〕受卡努颱風外圍環流及東北風共伴效應影響，新北市各地降下大雨，造成路樹傾倒、道路坍方及地層滑動等五件災情，其中以汐止區東勢街二○一巷土石滑落最嚴重，另農委會水土保持局發布三芝、烏來區四條土石流紅色警戒，共疏散二十七戶、六十八位民眾，人員均安。

東、南山區 今雨勢仍明顯

天氣風險公司評估，今起降雨熱區將南移至宜蘭、花蓮及台東一帶，新北市水氣仍偏多，除東側（坪林、雙溪、平溪）與南側（烏來、新店）山區雨勢較明顯外，其他地區風雨漸趨緩和。

新北市災害應變中心監測，各區自十三日中午至昨天中午止，最大二十四小時累積雨量以新北市東側為主，雨量前三名分別為平溪區（火燒寮站）三百六十七毫米、汐止區（汐止站）兩百八十五毫米、坪林區（四堵站）兩百七十七．五毫米。

邊坡滑落 汐止撤離4戶

災情方面，汐止區水源路二段一一○巷有泥沙滑落，堵塞排水溝，造成民宅水淹至腳踝，區公所撤離一戶共四名人員；汐止區東勢街二○一巷後方邊坡滑落，坍塌面積約三個籃球場大，地基嚴重流失，擋土牆基樁外露，撤離四戶共十二人，已覆蓋帆布及搶災作業；三峽區白雞路土石崩落，長約十五公尺，昨上午進場清除，不影響通行，全市道路均正常行駛。另在五股區天乙路與淡水區坪頂路有路樹傾倒，都已排除。

農委會發布新北市三芝區店子里、圓山里及烏來區信賢里共四條土石流紅色警戒，市府已疏散二十七戶共六十八人，包括安置十二人、依親五十人及其他六人。

水位暴漲 新店、烏來活動喊停

此外，經濟發展局原定昨在新店碧潭東岸廣場舉辦「新北好市節—市場美食嘉年華」、烏來老街舉行「烏來馬告宴」，因雨勢不斷，新店溪與南勢溪水位暴漲，考量民眾安全，昨臨時取消這兩場活動。

有關「新北好市節」活動預購券、線上活動得獎民眾，下週將由主辦單位聯繫退費事宜。另原定今天舉行的新北烏來馬告行（自由行、團體行）活動因天候不佳取消，擇期辦理。