〈北部〉百年綠水步道 秋裝上身搶眼秀

2017-10-15

〔記者游太郎／花蓮報導〕常被遊客忽略、不算熱門的太魯閣綠水步道，其實是太魯閣國家公園區內老少皆宜的景觀型步道，不僅可以鳥瞰立霧溪峽谷和中橫公路，且因為森林植被完整，造就出豐富且特殊的生態環境，擁有觀察岩生植物及昆蟲、鳥類生態的環境，加上可近距觀賞峽谷岩石景觀，被行家推薦為秋天最適合賞景的百年古道。

擔任太管處解說員近卅年的林茂耀說，綠水步道是一條足以見證太魯閣百年歷史的古道，尤其秋天的景色更令人流連忘返，是國內少見可洗滌心靈的幽靜古道。不僅可以鳥瞰立霧溪峽谷和中橫公路，尤其正值秋季，不少紅葉植物開始轉紅，因難度不高，相當適合全家前往欣賞。

一九一四年臺灣總督府發動太魯閣戰役，動員大批軍警征伐居住於立霧溪流域的太魯閣族人，戰役結束後，為了治理隨即修建新城至內太魯閣道路，從太平洋邊的新城，沿著立霧溪上溯，一路開到塔比多（天祥），一九一五年三月完工，而綠水步道即是當時道路的一部分。

林茂耀說，民國四十九年中橫公路通車後，綠水步道曾荒廢一段時日，直到七十六年間，太管處重新整修，才成為今日的綠水步道。

綠水步道從綠水到合流，全長約二公里，走在步道上猶如走在前人的足跡上，而現代的中橫公路就在腳下，順著立霧溪與山勢穿鑿而過，古今道路上下交疊，見證二個不同時代的歷史。

他強調，秋天造訪綠水步道，可以感受到涼涼的秋意，步道上的青楓、楓香、九芎逐漸變紅，而中海拔的山鳥也開始遷徒現身，可以賞景、賞鳥、自然觀察或歷史遺跡踏訪，兼具自然生態與人文歷史特色，適合親子同遊。