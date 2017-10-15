〈北部〉宜蘭雨災多處封路 一度停電700戶

2017-10-15

今龜山島續封、福山休園

〔記者江志雄、林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣豪雨成災，大同鄉台七線牛鬥段路基流失，英士村等五個部落淪為孤島，五結及冬山鄉地勢低漥地區積水盈尺，變成水鄉澤國，全縣一度有七百戶停電，今天龜山島持續封島，福山植物園也同步休園。

宜蘭縣昨天凌晨零時開設一級災害應變中心，代理縣長吳澤成到冬山鄉、羅東鎮、五結鄉低漥地區，視察淹水情形，後來趕往大同鄉台七線九十三．七公里牛鬥路段勘災，當地交通中斷，造成英士、太平、茂安、四季、南山村共兩千多個村民受困，公路總局承諾今天下午五點搶通。

蘇花昨晚封路 今天開放

蘇花公路方面，蘇澳到崇德段前天深夜十一點半啟動預警性封閉，天亮之後，沿線有十多處坍方及土石流，工程人員封路搶修，下午三點全線通車，昨晚七點再度封路，今天上午八點才開放通行。

全縣撤離128人 幸無傷亡

其他地區如宜蘭市南津路及五結鄉溪濱路三段涵洞、員山浮洲橋、壯圍鄉貓里霧罕橋，都曾因積水封閉，宜蘭市進士路與嵐峰路口箱涵辦理抽水作業，五結鄉錦草村一家四口被疏散撤離，昨天傍晚起雨勢變小，各地積水漸退，全縣共撤離一百二十八人、收容四人，沒有傳出傷亡。

國道客運、公路客運、市區公車、社區巴士均依表定時間行駛，宜蘭、羅東及礁溪轉運站照常發車，大眾運輸不受影響，由於天候不佳，搭車人數明顯變少。

東北角風景區管理處表示，今天龜山島風浪達警戒標準，將封島一天，另福山植物園聯外山路落石不斷，園方基於安全考量，實施預警性休園。