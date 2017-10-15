〈北部〉提升道路品質 苗縣10件獲「前瞻」補助

2017-10-15

約8800萬元 縣府要求年底發包

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣政府協助各鄉鎮市公所向行政院內政部營建署爭取前瞻基礎建設─城鄉建設「提升道路品質計畫」，有急迫性的優先改善，第一階段有十件獲列入，總補助經費約八千八百萬元。苗栗縣政府工務處指出，將要求獲列入的鄉鎮市公所趕在今年底發包，明年底完工，以改善相關路段交通瓶頸，維護學生上下學安全。

苗縣府工務處交通規劃科長黃幼丞指出，內政部已通知提報第二階段道路改善計畫，第一階段未獲列入的四十三件計畫，可再提報第二階段，縣府預計本月底提營建署審核。

黃幼丞說，這次共彙整相關鄉鎮市公所提出五十三件競爭性道路改善計畫，爭取營建署補助經費，內政部最近通知核定苗栗縣第一階段十件補助案。

獲列入的十件分別為「竹南鎮照南國中、小周邊通學步道環境改善工程」、「苗栗市中華路往英才路瓶頸路段改善工程」、「後龍鎮提升道路品質改善工程」、「公館鄉道路系統建設計畫」、「獅潭鄉永東道路養護整建計畫」、「苗栗市福星國小及新英國小周邊通學步道改善工程」。

「三義鄉光復路（九號道路）路面改善工程」、「苗栗市麻園坑提升道路品質改善工程」、「苑裡鎮提升道路品質改善工程」、「頭份市中央路人行道改善暨共同管線（溝）規劃設計」等，核定總經費八千七百五十三萬八千元。

工務處指出，獲核定計畫有些是改善學校通學步道等，已請各鄉鎮市公所在今年底發包，明年底完工；完工後，將可提升道路整體品質、改善街道環境、完善徒步交通及無障礙通行環境等。