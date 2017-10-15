〈北部〉歲出首破200億 竹市107年總預算出爐

2017-10-15

比今年增6.8億 軍公教加薪4.6億最多

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市政府完成一百零七年度總預算編列，歲入為一百八十八點二四億元、歲出為兩百零四點三六億元。這是近十幾年來新竹市歲出首度突破兩百億元，且是十六年來首度不再虛列中央未有文號的補助項目，增加的歲出費用以軍公教加薪新增四點六億元人事費最多，預計月底送市議會審議。

市府主計處長蘇文樹說，新竹市一百零六年度總預算歲入為一百九十點一三億元、歲出為一百九十七點五四億元，雖有七點四億元的差短，原要舉債，但到今年十月為止都還未舉債；明年一百零七年度的總預算歲出首度突破兩百億元，歲入與歲出差短十六億元，會採舉債方式彌平，若依今年度的執行情況，應不會舉債。

差短16億舉債彌平 市長任內已還債18億

蘇文樹說，明年度總預算首度不再虛列中央沒有文號的補助項目，為新竹市近十六年首次這樣編列，除讓預算編列正常化，也減少浮編及虛列情形。

蘇文樹說，新竹市明年度總預算歲出雖增加，但長、短期債務卻逐年減少，以現任市長林智堅上任近三年的市府財政狀況分析，長、短期債務已從一百卅億元降到一百一十二億元，市府已還掉十八億元，財政情況相對穩定。

一百零七年度總預算歲出編列兩百零四億元，比今年度新增六點八億元，主要增加部分是軍公教和約聘雇、臨時人員加薪的人事成本，共四點六億元。

其餘歲出增加部分還包括，關埔國小新建國小的市府配合款一點二億元、四歲以上幼兒教育津貼七千五百萬元和路平專案新增五千七百萬元、元培街一四八巷拓寬的一點二億元和市中心人行步道空間一點五億元等。