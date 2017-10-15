〈北部〉近6千勇士 雨中挑戰斯巴達障礙跑

2017-10-15

〔記者謝武雄／桃園報導〕頗負盛名的「斯巴達障礙跑競賽」（Spartan Race），昨早在大園區前海軍基地登場，共有近六千名大、小勇士雨中挑戰自我極限，首先登場的「Sprint衝刺賽」，五千名參賽者必須完成六公里路跑，並通過廿四項經典障礙物測試，由於許多障礙項目完全比照軍事訓練等級，挑戰參賽者耐力也挑戰意志力，即使過程中全身沾滿泥巴，參賽者仍舊興致高昂、勇往直前，消防局特種搜救大隊隊員也組隊參加。

「斯巴達障礙跑競賽」二○○五年於美國創立，是全世界最大的障礙賽品牌，創立靈感來自於美國海豹突擊隊斯巴達式的魔鬼訓練，曾在四十三個國家舉辦，這次是台灣的第三次，「Sprint衝刺賽」吸引五千人報名，新增加的「Kids小勇士賽」也有八百人報名參賽。

主辦單位表示，此次大園場比賽，所有障礙物都由美國引進，障礙項目包括「翻越高牆」、「匍匐前進」、「巔峰造極」、「舉步維艱」、「飛猴單槓」、「翻山越嶺」、「飛簷走壁」、「扛沙上嶺」、「一擲乾坤」、「巨石挑戰」、「七呎高牆」，其中「翻山越嶺」使用機場原有的停機堡，選手必須爬上停機堡，征服後可一覽整個機場全景，「翻越高牆」、「七呎高牆」就是要參賽者挑戰高牆，「飛猴單槓」則是考驗身手矯健程度。

許多參賽者笑說：「擔心障礙項目難度太高，為了這次的賽事特別做了行前加強版鍛鍊。」許多關卡還得靠著彼此協助過關，由於昨天正好下著雨、場地泥濘，闖關時經常得手腳並用，才出發沒多久全身就沾滿泥巴，大家都豁出去了。