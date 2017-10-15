〈北部〉永安漁港觀光漁市 市府斥資1600萬改造

2017-10-15

〔記者周敏鴻／新屋報導〕桃園市政府斥資一千六百餘萬元，要整修新屋區永安漁港觀光漁市直銷中心（簡稱觀光漁市）建築物的東西牆面，市長鄭文燦昨天主持開工典禮表示，永安漁港是全國唯一客家漁港，希望整修完成後觀光漁市外觀能增添更多客家特色與魅力。

永安漁港又稱崁頭厝港，位於社子溪出海口北側，是以客家族群為主體的漁港，鄭文燦表示，客家先民從社子溪流域上岸後，希望一路往中壢、楊梅地區發展都能平安，就將上岸處命名為「永安」，讓永安漁港成為客家文化的起點。

昨天開工 明年3月完工

二○○四年永安漁港闢建觀光漁市、觀海橋等設施後，每逢假日都吸引許多觀光人潮，成為桃園市知名的濱海景點；市府去年開始推動「桃園市永安客家漁村生活環境營造景觀改善工程」，其中觀光漁市外觀的改造是重點工作之一，東西牆面整修與停車場車道改善工程，將以在地特有植物黃槿為圖案，搭配花窗、燈籠，賦予建築客家特色，整修工程於昨天開工後，預計明年三月完工。

施工期間 動線不受影響

施工期間進出觀光漁市的動線將不受影響，攤商們能正常營業、遊客也能開心逛玩，至於南北牆面的整修，將待第一期工程完成後再評估推動。

中壢區漁會總幹事黃德汶統計，四到十月間的每個假日，單日都能湧進七千餘輛自小客車，換算為人數約兩萬人，讓觀光漁市每個月可創造高達四千萬元的產值，而秋冬季觀光人潮雖較少，仍有夏季的五至六成，希望改造後，具有客家特色的觀光漁市能帶來更多的觀光人潮，幫助漁民們收益更豐富。

鄭文燦還補充，永安漁港北側有已納入行政院前瞻基礎建設計畫的「永安海螺文化體驗園區」設立工程，未來將設置巨大的海螺造型公共藝術做為地標，鄰近的台六十一線快速道路永安交流道也將通車，日後遊客想要暢遊永安漁港，在交通往來上會更加便利。