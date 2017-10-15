〈中部〉烏日溪尾大橋巡禮 千人風雨健行

2017-10-15

〔記者蘇金鳳／台中報導〕雖然下著雨，烏日公所辦理的「一○六年烏日區溪尾大橋生態環境健走巡禮」十四日仍照常舉行，由於是公所第一次辦理溪南地區的健行，許多民眾都不願放棄機會，仍有近千人參加，眾人穿著雨衣、撐著雨傘，漫步在橋上，欣賞雨中的烏溪之美。

烏日公所每年都舉辦健走，今年適逢溪尾大橋通車一週年，因此特地安排溪尾大橋的健行，區長林峰輝一號召，市議員吳瓊華及螺潭、北里、南里、溪壩、東園、溪尾等里辦公處加入協調，還有多個民間團體也熱情參與，消息一出，一千兩百個名額很快就滿了。

台中市前晚下起雨，昨上午仍持續下著，眾人還擔心來的人可能不多，但昨上午安排在螺潭里順天宮集合，仍有多達千人報到，讓公所相當開心。

昨天的活動，除了公所自籌經費，還有市議員吳瓊華向環保局爭取經費及向工商團體籌款，讓活動得以順利進行，現場準備了一千多人份的早餐、毛巾、礦泉水、遮陽帽及環保袋，於出發前發放給民眾。

林峰輝表示，適逢溪尾大橋通車一週年，加上溪南地區很少舉辦大型活動，今年便決定在溪尾大橋辦健行。吳瓊華說，透過此次活動邀請民眾出來走走，感受「國家級」的溪尾大橋晨曦之美，現場發現，五歲的小朋友及九十六歲的阿嬤也一起來健走，精神奕奕全程參與，令人相當感動。