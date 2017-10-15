〈中部〉中火投入92億 改善空污防制設備

2017-10-15

四部機組將陸續停機進行設備更新

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中火力發電廠是台中固定污染源禍首，中市環保局表示，今年督促中火投入九十二．六九億元改善四部機組空污防制設備，可望削減粒狀物、硫氧化物及氮氧化物排放，減少PM2.5等污染物排放量。

環保局表示，為改善中火空污排放，市府實施環保降載、空污防制設備改善及燃氣機組更新、兩次電力加嚴標準規範污染排放、編列一四○億設置兩座室內煤倉，以及全國最嚴生煤品質規範，成效已漸漸呈現。

109年底完成驗收 減少PM2.5排放量

環保局表示，已督促中火投入超過九十二億元，改善一號機至四號機的空污防制設備，將逐一停機進行設備更新，一○九年底完成驗收，可望削減粒狀物、硫氧化物及氮氧化物排放，其中一號機明年初完工。

環保降載方面，前年首次成功協調中火執行，至今已成功降載廿二次，減少發電一億一千萬度；經由兩次電力加嚴標準，要求減少空污排放量。這十年來，中火硫氧化物排放減量幅度達八成一，氮氧化物減量幅度達五成三。

環保局訂定全國最嚴生煤品質規範，去年八月起，每月進行抽測；並編列一四○億設置兩座室內煤倉，預計明年六月發包，一一○年完成第一座儲煤倉，防範生煤粒狀物逸散。

環保局強調，依據自治條例規定，中火自一○九年起，須減少生煤使用量四成。台電規劃天然氣發電機組、自設的天然氣接收站已啟動環評機制，完成後即可將老舊燃煤發電機組停止使用，逐步朝市府目標前進。

至於外界質疑中火火力全開，空污影響中彰投民眾健康；環保局表示，中火發電量從一○三年的四四九億度降至一○五年的四四二．三億度，逐年減少，在兼顧空氣品質與民生用電的前提下，市府會對空污排放量強力把關，執行空污治理。