〈中部〉教學童種鳳梨 老農當講師傳承經驗

2017-10-15

田中復興社區老少配

〔記者顏宏駿／田中報導〕彰化縣田中鎮復興社區早年以土鳳梨作為經濟作物，近來農業人口嚴重老化，鳳梨種植技術瀕臨失傳，當地社區為傳承農業與東和國小合作，讓老農重拾鋤頭當起「老師」，而學童進入鳳梨田當起「小農」，在「老少配」的合作下，讓小朋友了解台灣農業。

復興社區發展協會理事長吳幸茹說，八卦山脈的土鳳梨聲名遠播，但社區內鳳梨農嚴重老化，年輕人不願接棒，許多鳳梨田荒廢，一年前她得知學區內的東和國小有意推「食農教育」，因此促成由社區老農教小朋友種鳳梨。

年近七旬的李進男說，他從小就會種鳳梨，田裡大大小小的事一手包，但想到要「當老師」，好幾晚睡不著，儘管理事長和老師一再鼓勵他，但就是會緊張。

李進男回憶，第一天上課時，小朋友的提問像連珠炮似地，一個接一個，「鳳梨用種苗種嗎？」「鳳梨如何選？」「綠皮一定酸嗎？」這些問題，一點都難不到他，國台語雙聲道，一一為學生解答。

吳幸茹說，從老農教學中，看到他們拾回昔日的自信，這些老人家因為孩子不願接棒，覺得種鳳梨「百無一用」，如今小朋友興緻勃勃，他們樂得傳授功夫，找到自我的價值。

從做中學孩子不無聊

李姓學童說，原來鳳梨是用側芽作苗，插土就會長，從播種到收成得要兩年的時間，但農夫賣到市場，可能一顆才五十元，農夫真的很辛苦，也難怪年輕人不想種鳳梨。

校長江嘉杰說，「老少配」的學習對雙方都有利，而有機肥的施灑比例則牽涉物理，氮、磷、鉀肥的運用則是化學，小朋友不懂的，老人家都駕輕就熟，上課一點都不無聊。