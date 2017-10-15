〈中部〉睽違27年的浪漫 日月潭重啟夜航

2017-10-15

〔記者劉濱銓／南投報導〕時隔廿七年，日月潭昨晚重啟夜航，共有十二艘電動船參與首發行程，遊艇業者特別在船上布置玩偶氣球，搭配七彩燈光呈現浪漫氛圍，而潭面也安排小型煙火秀，多艘布置燈光的遊艇排成一線繞行日月潭，讓夜航更顯壯觀，也把入夜的潭區景致點綴得繽紛多彩。

花火嘉年華 期間限定

昨夜航是自一九九○年日月潭船難後，再度舉辦的夜航行程，此次首航的船艇全都是電動船，並配備船舶自動辨識系統（AIS），增加航行的安全性，昨參與的遊客多是向飯店接洽或是現場購票，平日票價五百元、假日七百元，配合日月潭花火嘉年華到十二月十六日還有十八天的夜航行程，每週五、六下午六點至九點半開船，每卅分鐘一班，全程約五十分鐘。

伊達邵碼頭 倒影迷人

遊艇業者表示，昨參加專案夜航的船隻共有十四艘，僅十二艘參與首航，其餘二艘待命，並分別從潭區水社、伊達邵碼頭以逆時針方向開船，中途不泊靠碼頭，遊客則可欣賞水社、涵碧半島的飯店燈光與潭面倒影，而經過拉魯島、玄光寺碼頭後，來到全台最小、海拔也最高的土亭仔燈塔，之後映入眼簾的就是美麗的伊達邵碼頭夜景。

首發夜航也規劃潭面煙火秀，讓遊客在船上乘著風，聽著音樂與水聲，一邊品嘗在地特產紅茶與茶點，一邊欣賞璀璨花火，而離開伊達邵後，沿途則有文武廟、雲品飯店等燈光夜景，最後回到水社碼頭。

來自台中的劉小姐說，過去曾在白天搭船欣賞日月潭，但親身體驗過夜航後，才知道原來潭區夜色與燈光景致那麼美，尤其首航還有煙火的小驚喜，真的非常美麗，值得推薦給親友。

日月潭風景區管理處表示，夜航電動船安靜新穎，並有AIS與GPS，航線與船速都能被紀錄掌握，安全性大為提升，加上碼頭與潭面都增加夜間照明與信標號誌，並限制卅人乘船人數，以及五節的緩慢船速，可確保夜航安全。