〈中部〉台日慶典特展 新港鄉、飛驒市珍藏文物吸睛

2017-10-15

〔記者林宜樟／新港報導〕嘉義縣新港鄉與日本飛驒市締結友好關係，交流重頭戲由新港文教基金會舉辦「新港與古川—台日慶典的對話特展」系列活動，昨在新港文化館‧25號倉庫展至十一月下旬，雙方各拿出珍藏物品展出，新港舞鳳軒六十多歷史的手工北管「鼓架」雕工精緻，日本飛驒市展出已有兩百多年製造歷史、流傳七代「生掛和蠟燭」等，都吸引參觀者目光。

特展由雲林科技大學設計學院院長黃世輝策展，呈現新港鄉與飛驒市古川町在社區營造、歷史、文化資產、展演、工藝的特色，如介紹新港媽祖慶典儀式、飛驒古川祭、狐狸火祭等儀式及差異。

展覽由新港文教基金會董事長陳錦煌、鄉長林茂盛、飛驒市長都竹淳也等人揭幕；陳錦煌說，新港鄉與古川町二十三年來在社區營造上共同努力，在祭典文化傳承上互動，未來繼續一起學習與發展。

舞鳳軒手工北管鼓架 雕工精細

舞鳳軒總綱陳朝江說，目前典藏在新港藝術高中恆溫室、極少使用的手工鼓架，當年是以超過五甲田地購得，雕工精細，過去在慶典、媽祖誕辰時放置鼓演奏；八十二歲資深團員林堂章表示，鼓架曾多次有藝陣或樂團想借出使用，但都未借成，這次為台日交流而提供展出，非常難得。

曾到訪飛驒市的遊客對當地街道無紙屑垃圾、友善觀光客的環境驚豔不已，都竹淳也說，「只要珍惜這塊地方的居民，都不會破壞它」，官方並未特別加強清潔，而是從大人到孩子都不會扔垃圾，觀光客看到潔淨的環境，也不會隨意丟；飛驒市觀光協會會長池田高佳說，市民從小培養孩子對家鄉的愛與榮耀，從祭典、傳統中傳承文化，自然能營造友善的環境。

台日文化慶典平安祭今早十點半在新港文化館有日本慶典演出，新港藝術高中校園十點起有手作藝術市集、木偶劇團、舞蹈劇場、桌遊等，晚上七點半有台日文化經典慶三十演出。